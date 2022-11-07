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18:10, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 8,5 года за убийство преподавателя военного университета

Под Волгоградом дали 8,5 года мужчине, задушившему сотрудника военного вуза из-за политики

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгоградской области суд приговорил к 8,5 годам лишения свободы 44-летнего мужчину за убийство преподавателя российского военного университета города Череповец. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал фигуранта выплатить 1,5 миллиона рублей матери потерпевшего.

По данным ведомства, в феврале друзья отмечали новоселье своих товарищей. Затем они решили продолжить застолье дома у сотрудника вуза. Когда преподаватель и осужденный остались наедине, они стали обсуждать военную политику и поссорились. Фигурант избил жертву, а затем задушил.

Отмечается, что когда приехала скорая помощь, осужденный сидел на полу, плакал и просил скорее его арестовать, а рядом с ним в комнате лежало тело погибшего.

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Екатерина Власова
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