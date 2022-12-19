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08:45, 19 декабря 2022Мир

Ватикан лишил сана поддерживавшего Трампа священника

Reuters: Ватикан лишил сана поддерживавшего Трампа 63-летнего священника Франка Павоне
Франк Павоне

Франк Павоне. Фото: Gregory A. Shemitz / Reuters

Ватикан лишил католического сана лидера американского движения против абортов и ярого сторонника бывшего президента США Дональда Трампа, отца Франка Павоне (Frank Pavone) за «кощунственные» посты в социальных сетях и неповиновение епископам. Об этом сообщает Reuters.

Согласно письму, направленному американским епископам послом Ватикана в Вашингтоне, поддерживающий Трампа 63-летний Павоне был уволен из католического священства в ноябре. В документе говорится, что Павоне был лишен сана за «богохульные сообщения в социальных сетях и упорное неповиновение законным указаниям своего епархиального епископа». При этом ему запрещено подавать апелляцию на это решение.

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Сам Павоне опубликовал в воскресенье, 19 декабря, видео, на котором он, в одежде священника, заявил, что его «преследовали в церкви на протяжении десятилетий», и высмеял своих критиков, назвав их «самыми глупыми в мире». Он также обвинил своих критиков в том, что они «излагают тезисы демократов», в адрес Ватикана выразил претензию из-за того, что не получил официального сообщения о своем увольнении, а узнал об этом из СМИ, пообещав, что «никогда не оставит священство».

Во время президентской кампании 2016 года Павоне опубликовал видео абортированного плода на алтаре и призвал католиков не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая позже проиграла Трампу.

Отмечается, что у Павоне были непростые отношения со многими из епископов на протяжении его церковной карьеры, часто из-за действий, которые они считали «слишком политическими». После того, как Трамп проиграл Джо Байдену в 2020 году, Павоне был среди сторонников экс-президента, которые сомневались в законности выборов.

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Марина Совина
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