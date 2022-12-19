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14:18, 19 декабря 2022Среда обитания

Звезда сериала «Универ» рассказал о трудностях с постройкой дома

Российский актер Станислав Ярушин рассказал о приостановке стройки дома в Геленджике

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер и телеведущий, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин сообщил, что ему пришлось останавливать стройку дома в Геленджике на несколько месяцев из-за роста цен. О трудностях с возведением объекта он рассказал в интервью Starhit.

Актер ответил на вопрос о том, на каком этапе находится строительство дома в курортном городе. «Приостанавливал работу на три месяца, так как сильно подскочили цены», — поделился информацией телеведущий. Ярушин отметил, что, несмотря на вынужденную паузу, процесс строительства уже продолжается, и он в скором времени начнет заниматься внутренней отделкой помещения.

Ярушин не стал говорить, какую сумму вложил в возведение дома, однако признался, что потратил на это «много средств, не считая землю». «Это очень ликвидно, иначе я бы не решился на это», — добавил актер, занимающийся строительством объекта в гольф-поселке.

В сентябре Станислав Ярушин назвал Геленджик русским Монако. По его словам, с момента нулевых там многое изменилось, и теперь обновленную локацию отличают спокойная атмосфера, красота и отличная экология. Он добавил, что Геленджик для его семьи вторым домом.

Полина Кислицына
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