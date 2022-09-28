Звезда сериала «Универ» назвал Геленджик русским Монако

Российский актер сериала «Универ» Станислав Ярушин назвал Геленджик русским Монако

Российский актер и телеведущий, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин рассказал, что часто проводит время с семьей в Геленджике и строит там дом. Он назвал этот курортный город русским Монако. Своим мнением артист поделился в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Ярушин рассказал, что решил обосноваться в Геленджике, так как шесть лет назад туда переехала его мать. «Если вы были там последний раз где-то в нулевых, то сейчас Геленджик не узнаете. Из него сделали русское Монако. Спокойно, красиво, солнечно, отличная экология. Геленджик для нас стал вторым домом», — отметил актер.

Артист строит жилье в Геленджике в гольф-поселке, так как занимается этим видом спорта. Он также посоветовал инвестировать средства в подобную недвижимость. Что касается недвижимости в Москве, то в столице семья Ярушина проживает в квартире.

В июне Ярушин рассказал о строительстве дома в Геленджике. Тогда он также заявил, что был во многих стран мира, но не заметил их преимущества перед местами в России.