Звезда сериала «Универ» рассказал о недвижимости на море

Российский актер Станислав Ярушин рассказал, что владеет квартирой в Геленджике

Российский актер и телеведущий, звезда сериала «Универ» Станислав Ярушин рассказал, что владеет недвижимостью на море — ему принадлежит один объект в Геленджике, второй находится в процессе строительства. Об этом артист заявил в разговоре с изданием Teleprogramma.Pro.

Актер отметил, что в течение последних шести лет отдыхает в Геленджике. Там он владеет квартирой, где проживает его мать. На данный момент Ярушин занимается в городе строительством дома, о чем рассказывает в своих социальных сетях.

«Я много где был: и в Европе, и в Южной Африке, объездил Азию и пришел к выводу, что наши места не хуже. Просто мы ничего о них не знаем. Меня абсолютно не расстраивает то, что сейчас я не могу себе позволить поехать в Европу», — высказался актер.

Ранее коллега Ярушина по сериалу, актриса Анна Хилькевич рассказала, что не смогла купить загородный дом из-за высоких ставок по ипотеке и временно проживает в арендованном объекте. Вместе с супругом артистка отложила приобретение недвижимости на неопределенный срок.