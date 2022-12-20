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15:03, 20 декабря 2022Россия

В Крыму высказались о судьбе трех городов Украины в 2023 году

Глава парламента Крыма: Одесса, Николаев и Харьков станут подконтрольны России в 2023 году

Фото: George Vitsaras / AMNA / AP

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что Россия возьмет под контроль три украинских города до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов», — высказался о судьбе населенных пунктов парламентарий. Он предположил , что киевские власти «начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев», однако Москва не должна ни на что соглашаться.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что, по его мнению, вместе с президентом Владимиром Зеленским Украина может исчезнуть как государство.

Ранее Константинов выразил мнение, что распространение спецоперации на «русские города» Николаев, Одессу, Днепропетровск и Харьков позволит обеспечить безопасность границ, а также лишит НАТО возможности закрепиться на черноморском побережье.

В июле в администрации Херсонской области поддержали мнение о том, что география специальной военной операции на Украине должна быть расширена. Власти сочли, что союзные войска России и республик Донбасса должны взять под контроль также Харьковскую, Николаевскую, Одесскую, Днепропетровскую и полностью Запорожскую области.

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Варвара Кошечкина
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