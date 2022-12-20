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14:41, 20 декабря 2022Россия

Минобороны рассказало о поражении ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о поражении ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На краснолиманском направлении российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в районах населенных пунктов Червоная, Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы украинских войск.

Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уточнили в Минобороны России.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска продолжили наступление на донецком направлении. В результате комплексного огневого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено свыше 100 военнослужащих, четыре боевые машины и два автомобиля.

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Сергей Истомин
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