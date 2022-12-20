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14:39, 20 декабря 2022Россия

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом во вторник, 20 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские войска в результате комплексного огневого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 100 военнослужащих, четыре боевые машины и два автомобиля.

В оборонном ведомстве добавили, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка, находящимся в Донецкой народной республике (ДНР).

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1 декабря 2022

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в районе поселка Никольское в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Никита Абрамов
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