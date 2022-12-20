Российские войска продолжили наступление на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России продолжили наступление на донецком направлении

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на донецком направлении. Об этом во вторник, 20 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что российские войска в результате комплексного огневого поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили более 100 военнослужащих, четыре боевые машины и два автомобиля.

В оборонном ведомстве добавили, что поражение украинским войскам было нанесено в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Бахмутское и Орловка, находящимся в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ в районе поселка Никольское в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).