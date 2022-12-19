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14:10, 19 декабря 2022Россия

Российские войска уничтожили две группы диверсантов ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении двух групп диверсантов ВСУ на южно-донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 19 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на южно-донецком направлении было нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, которые безуспешно попытались провести атаку в районе Новомихайловки, Владимировки и села Новоселка в ДНР.

По словам Конашенкова, в ходе боев на южно-донецком направлении противник потерял до 80 бойцов убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7664 единицы военной автомобильной спецтехники, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, 931 боевую машину реактивных систем залпового огня, 7159 бронемашин, 398 зенитных ракетных комплексов, 2684 беспилотника, 344 самолета и 184 вертолета.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил об усилении активности диверсантов-корректировщиков ВСУ. По его словам, диверсанты противника действуют небольшими группами до 12 человек.

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Константин Лысяков
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