Россиянина осудили на 18 лет за убийство продавщицы секс-шопа

В Петербурге суд дал 18 лет мужчине за убийство продавщицы секс-шопа 20 ударами ножом

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Кирилла Васильева за убийство продавщицы секс-шопа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина также признан виновным в разбое. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что вечером 18 февраля мужчина пришел в магазин интимных товаров «Точка любви», чтобы убить его сотрудницу. Васильев показал ей нож и потребовал пройти в подсобное помещение. Женщина отказалась, тогда он нанес ей не менее 20 ударов холодным оружием. От полученных ранений продавщица скончалась на месте.

Васильев похитил из магазина два мастурбатора на общую сумму 2600 рублей и скрылся. Позже его нашли и задержали. Он частично признал вину, пояснив, что собирался подарить похищенные товары другу, у которого были проблемы в личной жизни. В последнем слове Васильев заявил, что не помнит убитую им женщину.