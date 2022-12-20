Россиян предупредили о вреде фейерверков

Эколог Леванова предупредила об опасности фейерверков для здоровья

Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации. Каждая вспышка — результат горения различных элементов, вредных как для человека, так и для окружающей среды. Об этом «Ленте.ру» рассказала эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» Аида Леванова.

Тяжелые металлы

«Например, ослепительную белизну дает алюминий или магний, красный цвет дает стронций или карбонат лития, а ярко-желтые вспышки получаются при добавления натрия. Помимо этого в составе фейерверков сера, марганец и цинк. В одном заряде может быть до десятка элементов, и все они далеко не самые безобидные», — предупредила эколог.

Она объяснила, что большая часть опасных и токсичных элементов попадает в воздух в результате горения. В данном же случае речь идет о горении тяжелых металлов.

Количество взвешенных и твердых частиц в воздухе во время фейерверков увеличивается в разы или десятки раз. Особенно это касается самой мелкой фракции PM2,5, их количество может увеличиваться в сотни раз и это очень опасно, ведь эти частицы настолько малы, — даже меньше эритроцита — что могут проникать в кровь. И, поскольку эта взвесь ещё долго может оставаться в атмосфере, мы получаем длительный удар по здоровью Аида Леванова эколог

Леванова также добавила, что фейерверки, сгорая, выпускают в воздух оксиды металлов, азот и серу. Эти составы в конечном счете оседают на земле. Тяжелые металлы попадают в том числе на снег, где потом играют дети, гуляют животные.

Травмы

«Не стоит забывать, что фейерверки сами по себе очень травмоопасны. Достаточно купить продукт ненадлежащего качества или ненадлежащего хранения, чтобы вместо праздничного стола провести новогоднюю ночь в травмпункте. А ведь многие начинают их зажигать не вполне трезвыми и не ознакомившись с техникой безопасности», — заметила эколог.

Также любой фейерверк сопровождается грохотом, вспышками и интенсивным запахом, что очень пугает животных и птиц. Эколог напомнила, что не стоит брать с собой на прогулку собак, ведь громкий звук может напугать животное, — нередко именно в новогоднюю ночь питомцы убегают и теряются.

То же самое в целом касается бенгальских огней и римских свечей. Это по сути тот же фейерверк, но в уменьшенном виде. Их опасность возрастает так как мы их используем дома Аида Леванова эколог

По словам эколога, многие советуют альтернативу настоящим фейерверкам в виде голограмм или лазерного шоу. Но то что может сделает каждый, так это хотя бы не покупать фейерверки.

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Так, запрещено курить и распивать алкогольные напитки. За это грозит штраф в 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно.