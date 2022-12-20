Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки
Президент России Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от контрразведки, в том числе военной. Его обращение по случаю Дня сотрудников госбезопасности приводится на сайте Кремля.
«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — подчеркнул глава государства.
Путин также потребовал усилить работу пограничной службы ФСБ, поскольку граница является важнейшим рубежом обеспечения безопасности страны.
Президент указал, что попытки нарушить границу должны быстро и эффективно пресекаться с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения.
17 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в специальной военной операции. В частности, он провел беседы с министром обороны страны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим силами СВО Сергеем Суровикиными, а также заслушал их доклад по текущей ситуации.