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00:21, 20 декабря 2022Россия

Путин потребовал максимальной концентрации сил от контрразведки

Президент РФ Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от контрразведки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин потребовал максимальной собранности и концентрации сил от контрразведки, в том числе военной. Его обращение по случаю Дня сотрудников госбезопасности приводится на сайте Кремля.

«Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов», — подчеркнул глава государства.

Путин также потребовал усилить работу пограничной службы ФСБ, поскольку граница является важнейшим рубежом обеспечения безопасности страны.

Президент указал, что попытки нарушить границу должны быстро и эффективно пресекаться с использованием имеющихся сил и средств, в том числе подразделений мобильных действий и специального назначения.

17 декабря Путин ознакомился с работой штаба войск, участвующих в специальной военной операции. В частности, он провел беседы с министром обороны страны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим силами СВО Сергеем Суровикиными, а также заслушал их доклад по текущей ситуации.

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Марина Совина
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