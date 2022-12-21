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23:38, 21 декабря 2022Россия

В ЛНР ликвидировали готовившего теракты в Крыму пособника Сенцова

Марочко заявил о ликвидации в ЛНР осужденного за подготовку теракта в Крыму Афанасьева
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские военные ликвидировали в Луганской народной республике (ЛНР) боевика теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Афанасьева, который в 2014 году участвовал в подготовке терактов на территории Крыма вместе с режиссером Олегом Сенцовым. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По словам Марочко, пособник Сенцова, служивший в 130-ом батальоне 241-й отдельной бригады сил теробороны Украины был ликвидирован под Белогоровкой.

Геннадий Афанасьев в 2015 году был осужден на семь лет заключения по делу о создании в Крыму террористического сообщества. В 2016 году он был помилован президентом России Владимиром Путиным и передан украинской стороне в результате обмена заключенными.

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Марина Совина
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