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17:20, 21 декабря 2022Мир

Германия заявила об отсутствии ПРО Patriot для отправки Украине

Кабмин Германии заявил об отсутствии у страны доступных ПРО Patriot для отправки Украине

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

На данный момент у Германии нет доступных систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot для отправки Украине. Об их отсутствии у страны заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

Представитель правительства напомнил, что Берлин согласился разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства республики. Он добавил, что ФРГ не возражает против поставок этих систем Киеву, но в настоящее время их не хватает.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как применять поставленное США оружие. Он уточнил, что американская сторона помогает Украине и передает стране информацию.

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Виктория Кондратьева
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