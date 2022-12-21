Германия заявила об отсутствии ПРО Patriot для отправки Украине

Кабмин Германии заявил об отсутствии у страны доступных ПРО Patriot для отправки Украине

На данный момент у Германии нет доступных систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot для отправки Украине. Об их отсутствии у страны заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт, его слова приводит ТАСС.

Представитель правительства напомнил, что Берлин согласился разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше для обеспечения безопасности воздушного пространства республики. Он добавил, что ФРГ не возражает против поставок этих систем Киеву, но в настоящее время их не хватает.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев самостоятельно принимает решения о том, как применять поставленное США оружие. Он уточнил, что американская сторона помогает Украине и передает стране информацию.