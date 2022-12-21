Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 21 декабря 2022Россия

Матвиенко высказалась об уместности масштабных новогодних гуляний

Спикер СФ Матвиенко: сейчас не время для пышных новогодних празднеств с фейерверками

Фото: Arthur Chauvineau / Unsplash

Сейчас не время устраивать в России масштабные новогодние гуляния с фейерверками и салютами. Об уместности таких мероприятий на пресс-конференции по итогам осенней сессии высказалась спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, почти все регионы страны уже приняли решение по этому вопросу. «Ну как без селедки под шубой, оливье, [фильма "Ирония судьбы, или] с легким паром", [без этого] как бы уже не Новый год. Все это будет, но не время и не место устраивать пышные празднества с салютами, фейерверками. Когда-то будут и салюты», — пообещала она.

Матвиенко заявила, что согласна с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий с целью перераспределения средств на нужды военных. При этом Матвиенко отметила, что детские праздники и новогодние елки должны состояться, так как дети «должны всегда верить в чудо».

Материалы по теме:
Катастрофы, несчастья и смерть королевы. Каким войдет в историю 2022 год?
Катастрофы, несчастья и смерть королевы.Каким войдет в историю 2022 год?
20 декабря 2022
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022

Ранее власти Санкт-Петербурга отменили новогодние мероприятия на фоне частичной мобилизации. Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки, а в Башкирии муниципальным чиновникам и предприятиям запретили организовывать масштабные новогодние празднования. Аналогичные решения приняли власти и других субъектов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года в этому году, однако циркуляров для регионов и госкомпаний по этому поводу нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Орбан предложил исключить Киев из переговоров по Украине
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022
Глава Чувашии раскрыл состояние пострадавшего при мощном взрыве на газопроводе
Собянин сравнил нагрузку на поликлиники Москвы из-за COVID-19 и ОРВИ
СБУ пришла в монастырь УПЦ в Сумской области
Пассажир подмосковной электрички в драке убил попутчика и выбросил из вагона
Украинский министр назвал ответственных за атаку на Rutube
Российские ученые нашли древнейшие следы первобытного человека у Полярного круга
Кремль прокомментировал сообщения о захвате убивших пленных россиян бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.