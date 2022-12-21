Матвиенко высказалась об уместности масштабных новогодних гуляний

Спикер СФ Матвиенко: сейчас не время для пышных новогодних празднеств с фейерверками

Сейчас не время устраивать в России масштабные новогодние гуляния с фейерверками и салютами. Об уместности таких мероприятий на пресс-конференции по итогам осенней сессии высказалась спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

По ее словам, почти все регионы страны уже приняли решение по этому вопросу. «Ну как без селедки под шубой, оливье, [фильма "Ирония судьбы, или] с легким паром", [без этого] как бы уже не Новый год. Все это будет, но не время и не место устраивать пышные празднества с салютами, фейерверками. Когда-то будут и салюты», — пообещала она.

Матвиенко заявила, что согласна с результатами недавнего опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий с целью перераспределения средств на нужды военных. При этом Матвиенко отметила, что детские праздники и новогодние елки должны состояться, так как дети «должны всегда верить в чудо».

Ранее власти Санкт-Петербурга отменили новогодние мероприятия на фоне частичной мобилизации. Власти Калининграда отказались от покупки новогодней елки, а в Башкирии муниципальным чиновникам и предприятиям запретили организовывать масштабные новогодние празднования. Аналогичные решения приняли власти и других субъектов России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года в этому году, однако циркуляров для регионов и госкомпаний по этому поводу нет.