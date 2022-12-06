Кремль высказался по поводу празднования Нового года

Песков заявил об отсутствии в Кремле циркуляров для регионов по празднованию Нового года

В Кремле есть основная точка зрения насчет празднования Нового года, но нет каких-либо стандартных циркуляров для российских регионов и госкомпаний. Об этом во вторник, 6 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос, действительно ли администрация президента России подготовила для субъектов страны рекомендации по проведению праздничных мероприятий.

Ранее о том, что Кремль якобы подготовил для регионов и госкомпаний рекомендации по проведению Нового года, писал РБК. По данным журналистов издания, в них говорится, что для детей ограничения нежелательны, а для взрослых лучше проявить «сдержанность» в расходах и поддержать патриотичных артистов.

«Есть какая-то превалирующая точка зрения, которая наверняка тем, кто интересуется, доводится со стороны соответствующих подразделений администрации, что является абсолютно нормальным. Но мне неизвестно, что бы это были какие-то, знаете, стандартные циркуляры. Я таких не видел», — заявил Песков.

Ранее власти Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода также заявили об отмене новогодних и рождественских мероприятий. Сэкономленные таким образом средства планируется направить на поддержку участников спецоперации, призванных в рамках частичной мобилизации россиян и их семей.

В свою очередь, власти Калининграда отказались от покупки елки, а глава Башкирии Радий Хабиров запретил муниципальным чиновникам и предприятиям организовывать масштабные новогодние празднования.