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00:00, 22 декабря 2022Спорт

Роналду прибыл в Саудовскую Аравию на переговоры с «Аль-Насром»

Foot Mercato: Криштиану Роналду прилетел в Эр-Рияд на переговоры с «Аль-Насром»
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Carl Recine / Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации издания, форвард прилетел в Эр-Рияд, где базируется клуб «Аль-Наср». В ближайшее время футболист встретится с руководством команды. Отмечается, что в клубе хотят как можно быстрее провести переговоры и завершить переход португальца.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Насра» в январе 2023 года. В Саудовской Аравии нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед», за который Роналду играл с 2021 года, официально объявил о расторжении соглашения с форвардом по взаимному согласию сторон. Перед этим футболист обвинил МЮ в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.

Ксения Курашкина
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