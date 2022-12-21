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20:44, 21 декабря 2022Из жизни

Женщина нашла необычный способ сэкономить на аренде и коммунальных услугах

The Sun: жительница Великобритании переехала жить на лодку, чтобы сэкономить на счетах

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании нашла необычный способ сэкономить на счетах за аренду и коммунальные услуги и переехала жить в старую лодку. Ее историю публикует The Sun.

34-летняя Элизабет Эрл уже год живет на старинном судне «Мэгги», построенном в 1920-х годах. До этого судно принадлежало ее близкому другу, который продал его за 30 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей) и разрешил оплачивать покупку по частям. За год жизни на «Мэгги» женщина сумела сэкономить около 7,5 тысячи фунтов стерлингов (590 тысяч рублей). «Раньше я платила 1200 фунтов стерлингов (94 тысячи рублей) в месяц за аренду и счета, а теперь — до 575 фунтов стерлингов (45 тысяч рублей), так что расходы сократились в два раза», — подсчитала Эрл.

Поскольку лодка отапливается углем, женщина регулярно покупает мешки угля стоимостью 16 фунтов стерлингов (1,3 тысячи рублей). По ее словам, одного мешка хватает примерно на две недели. Она также пользуется дизельным двигателем, заправка которого обходится в 60 фунтов стерлингов (4,7 тысячи рублей) в месяц. Помимо этого Эрл ежемесячно покупает газовые баллоны стоимостью около 25 фунтов стерлингов (около двух тысяч рублей) для нагрева воды, чтобы иметь возможность принять теплый душ.

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«Я начала реже принимать душ, чтобы сэкономить на газе. Теперь я моюсь только два раза в неделю, если смогу, так как цены на газ продолжают расти», — призналась Эрл. Она добавила, что лицензия на использование лодки и оплата страховки обходятся в 140 фунтов стерлингов (11 тысяч рублей) каждый месяц.

Эрл отметила, что проживание в лодке связано с определенным дискомфортом. Например, ночью ей приходится спать с грелкой, чтобы сэкономить на отоплении и при этом не околеть. Несмотря на неудобства, британка не планирует ничего менять, потому что жизнь на «Мэгги» дает ей «ощущение свободы и принадлежности миру».

Ранее сообщалось, что в США девушка нашла необычный способ сэкономить на счетах, переехала жить в машину и рассказала об удививших ее последствиях этого решения. 31-летняя Никита Крамп с 20 лет трудилась на двух работах и едва сводила концы с концами, но после того, как она выехала из квартиры, она смогла начать копить.

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Евгения Черкасова
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