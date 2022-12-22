Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали в Индию

Argus: более 10% индийского импорта стали в ноябре пришлось на Россию

Осенью Россия стала одним из крупнейших поставщиков стали на индийский рынок, хотя до санкций и европейского эмбарго экспорт был минимальным, подсчитало агентство Argus, основываясь на данных индийского Министерства стали. По мнению аналитиков, экспорт растет на фоне ослабления рубля и увеличения мировых цен.

В ноябре на российские компании пришлось более 10 процентов индийского импорта — они отгрузили 62,7 тысячи тонн горячекатаного рулона. Другие крупные поставщики — Япония, Китай и Вьетнам — отправили в страну в разы меньшие объемы. Всего за апрель-ноябрь Россия экспортировала в Индию 158 тысяч тонн горячекатаной стали.

Общий импорт стали Индией в ноябре стал рекордным с октября 2019 года (600,3 тысячи тонн) на фоне нехватки угля и высоких цен на коксующиеся сорта. Страна нарастила закупки готовой стали с апреля по ноябрь почти на четверть (23 процента) в годовом выражении, до 3,75 миллиона тонн.

Россия столкнулась с необходимостью переориентации поставок стали после потери европейского рынка. До санкций более 40 процентов российской стали шло на экспорт. Теперь наиболее активно индийский рынок осваивает «Северсталь», попавшая под американские и европейские санкции.

Индийское направление является перспективным для российских компаний. Рейтинговое агентства ICRA прогнозирует, что экспорт стали в эту страну будет неуклонно расти — в 2023–2024 финансовых годах такие крупные производители, как Япония, Южная Корея, Россия и Китай могут сохранить экспорт в Индию на высоком уровне.

Последние два месяца экспорт стали из России поддерживается ускорившимся снижением кура рубля, пишет «Коммерсантъ». Издание приводит декабрьские данные консалтингового агентства MMI, согласно которым местные производители практически полностью законтрактовали производственные мощности января, а потребители стали активнее заключать контракты на поставку в феврале.

Однако осенний рост экспорта не спас Россию от резкого падения производства стали — в октябре было произведено 5,8 миллиона тонн, что на 11,5 процента меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. Выпуск металла, в свою очередь, сократился на 6,6 процента (до 60,4 миллиона тонн) с января по октябрь. Параллельно крупнейший производитель стали в мире — Китай — в октябре нарастил выпуск стали на 11 процентов, до 79,8 миллиона тонн.