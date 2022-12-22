Штаб ДНР сообщил, что мирная жительница погибла при обстреле Куйбышевского района Донецка

Мирная жительница погибла в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение в спину в ходе обстрела гостиницы, где проживала группа военных советников.

Также стало известно о гибели его помощника при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке.