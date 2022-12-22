Пожилого кочегара осудили на три года за фейки о российской армии

В Вологде 61-летнего кочегара осудили на три года за распространение фейков о ВС РФ

Вологодский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы 61-летнего местного жителя за распространение фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с марта по июнь кочегар выложил шесть видеороликов с ложной информацией в социальной сети во «Вконтакте», где рассказывалось, что российская армия грабит, убивает и насилует мирных жителей. Кроме того, разрушает больницы, роддомы, школы, детские сады.

Также осужденный в апреле транслировал из квартиры на определенной радиочастоте фейки о негативных действиях представителей военнослужащих России: принуждение к половому акту молодых девушек, обучающихся в школе, причинении смерти всем представителям населения и другие.

Известно, что мужчину защищали два адвоката.