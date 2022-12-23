В России допустили возвращение авторов «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

«Известия»: автор «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 CD Projekt Red может вернуться в Россию

Польская компания CD Projekt Red, которая является автором игр «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, может вернуться в Россию. Эти планы подтверждает сохранение русской озвучки в новых проектах и другие обстоятельства, пишут «Известия», ссылаясь на экспертов рынка.

Источник рассказал, что на рынке дубляжа CD Projekt Red уже представила озвучку для дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет в 2023 году — Phantom Liberty. Двое блогеров, чьи имена не раскрываются, рассказали, что по-прежнему сотрудничают с автором игр, хотя она приостановила их продажу в стране. Поэтому «Известия» допустили возвращение компании в Россию.

«PR-отдел CD Projekt Red предоставил мне ранний доступ к новой версии "Ведьмака 3"», — сообщил информатор.

Шеф-редактор направления «Гейминг» на Championat.com Михаил Шевкун подчеркнул, что CD Projekt Red по-прежнему ведет аккаунты в российских социальных сетях. Специалист по игровому рынку Илья Овчаренко подтвердил, что эти действия студии можно оценивать как подготовку к возвращению в Россию.

CD Projekt Red приостановила продажи своих игр на территории России и Белоруссии 3 марта. Продукты компании нельзя купить в отечественных магазинах приложений Steam, Xbox и PlayStation.