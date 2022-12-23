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12:15, 23 декабря 2022Бывший СССР

В Таджикистане решили повысить боеготовность армии

Президент Таджикистана Рахмон поручил повысить боеготовность вооруженных сил

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил парламенту принять меры по модернизации и оснащению вооруженных сил, а также повышению боеготовности армии и укреплению оборонной мощи страны. Об этом говорится в ежегодном послании главы государства, текст которого был опубликован на его сайте.

«Правительству республики, Минобороны и другим военным структурам поручается с целью повышения обороноспособности страны разработать и представить концепцию национальной обороны», — заявил президент.

По его словам, обратить внимание на оборону побуждает сложная ситуация в современном мире. Рахмон отметил, что сегодня террористические и экстремистские группировки используют новые методы для вербовки и привлечения сторонников. Он поручил соответствующим органам активизировать координацию в этой сфере и предотвращать угрозы терроризма путем «разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и Родине, почитания общечеловеческих ценностей».

Ранее Рахмон предупредил о возможности повторения терактов, подобных тем, что произошли в США 11 сентября 2001 года. К этому, считает он, может привести нейтралитет государств к ситуации в Афганистане, где к власти пришли представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России).

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Алиса Реброва
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