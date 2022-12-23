Названа самая востребованная специальность в IT

SuperJob: в IT наиболее востребованы специалисты в инжиниринге и разработке ПО

В IT наиболее востребованы специалисты в инжиниринге, об этом пишет РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

Также среди самых востребованных названы сферы разработки ПО, управления продуктами/проектами, внедрения и сопровождении ПО, системное администрирование, аналитика и информационная безопасность.

В исследовании также отмечается, что начинающие программисты PHP получают 90-120 тысяч рублей на руки, Python — 90-120 тысяч, Ruby — 100-120 тысяч., C++ — 100-120 тысяч, а Java — 100-130 тысяч рублей. «Есть четкая зависимость уровня зарплат программистов от сложности, престижности вуза, который они окончили: самые высокие средние заработки в ИТ в 2022 году — у выпускников МФТИ, МГУ имени Ломоносова, ИТМО, МИФИ и МГТУ имени Баумана», — отметили в SuperJob.

Годовой прирост средних рыночных зарплат в Москве на 1 декабря в отрасли информационных технологий оказался 16,5 процента, в строительстве — 14,7 процента, в банковской сфере — 11,3 процента, в кадрах — 12,2 процента, а в маркетинге, рекламе и PR — 10 процентов.

С февраля уехали за границу и не вернулись 10 процентов российских айтишников, заявил ранее глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, покинули страну с начала года порядка 100 тысяч IT-специалистов.