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00:42, 23 декабря 2022Мир

Додон призвал власти Молдавии сохранять нейтралитет по вопросу Украины

Додон: Молдавия не должна ввязываться в конфликт на Украине и сохранить связи с Россией
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: РИА Новости

Молдавия не должна вмешиваться в украинский конфликт, по этому вопросу ей следует сохранять нейтралитет, заявил бывший президент республики Игорь Додон, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала N-4.

По его словам, Кишинев должен придерживаться Конституции Молдавии и не ввязываться в конфликт. Политик призвал сохранить связи с Россией. «Это не наша война, и мы не должны занимать ничью сторону. Мы должны сохранять нейтралитет», — высказался он. По словам экс-лидера, аналогичного мнения придерживается подавляющее большинство граждан республики, встречи с которыми он проводит в последнее время.

Экс-глава раскритиковал нынешние власти Молдавии, которые «хотят, чтобы война продолжалась, потому что все свои действия списывают на нее».

Ранее президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия не намерена вступать в конфликт на Украине. По ее словам, Кишинев осуждает спецоперацию России на Украине, но в то же время не намерена менять свой нейтральный статус и вступать в конфликт между Киевом и Москвой.

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Марина Совина
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