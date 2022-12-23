США заявили о пустоте обвинений во взрывах на «Северных потоках»

Вашингтон заявил о безосновательности обвинений во взрывах на «Северных потоках»

Белый дом заявил о безосновательности обвинений во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

«Мы говорили, что это была диверсия», — сказал он. Представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон продолжит тесную координацию со своими европейскими друзьями.

По его словам, Штаты окажут поддержку расследованиям Европы, а также будут предпринимать усилия для укрепления ее энергетической независимости.

