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20:08, 23 декабря 2022Мир

США заявили о пустоте обвинений во взрывах на «Северных потоках»

Вашингтон заявил о безосновательности обвинений во взрывах на «Северных потоках»

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Белый дом заявил о безосновательности обвинений во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, его цитирует ТАСС.

«Мы говорили, что это была диверсия», — сказал он. Представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон продолжит тесную координацию со своими европейскими друзьями.

По его словам, Штаты окажут поддержку расследованиям Европы, а также будут предпринимать усилия для укрепления ее энергетической независимости.

Глеб Бажуткин
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