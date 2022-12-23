Генпрокуратура раскрыла суть обвинения вице-спикеру парламента Приамурья

Генпрокуратура утвердила обвинение в мошенничестве вице-спикеру парламента Приамурья

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении зампредседателя законодательного собрания Амурской области Александра Синькова и депутата гордумы Благовещенска Константина Ельцова. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном ведомстве.

Вице-спикер парламента и депутат обвиняются в преступлении по статье 169 УК РФ («Мошенничество»). По данным следствия, будучи директорами ЗАО «Строительная компания №1», они похитили бюджетные средства при реконструкции здания Октябрьского районного отдела полиции.

С мая 2013 года по декабрь 2015 года фигуранты вместе с инженером производственного отдела предъявили УМВД по Амурской области для оплаты проведенных работ подложные документы и попросили за них около 132 миллионов рублей. Однако работы фактически не проводились, проектно-сметная документация отсутствовала.

39,6 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба добровольно возместил один из обвиняемых. Для взыскания оставшейся суммы было арестовано имущество обвиняемых стоимостью 70 миллионов рублей.