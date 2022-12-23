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18:19, 23 декабря 2022Россия

Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины, под который он попал 21 декабря. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за «теракт с артналетом на гостиницу» «Шеш-Беш» в Донецке, в которой на тот момент находился экс-глава «Роскосмоса».

Рогозин выразил мнение, что СБУ готовит теракты к знаковым датам. В качестве примера он привел взрыв Крымского моста, который произошел утром 8 октября.

«Меня решили ликвидировать в день рождения, где бы я ни находился. Выслеживают, ведут охоту», — сказал руководитель группы военных советников.

Вечером 21 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился бывший глава «Роскосмоса». Рогозин получил ранение в позвоночник.

Бывший глава «Роскосмоса» уточнил, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Позже Рогозина доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

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Никита Абрамов
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