Стало известно о сорванной экстрадиции бывшего шефа разведки Каддафи в США

Guardian: Ливия заблокировала экстрадицию бывшего шефа разведки Каддафи аль-Сенусси в США

Власти Ливии внезапно сорвали экстрадицию Абдуллы аль-Сенусси, бывшего шефа ливийской разведки и родственника Муаммара Каддафи, в США. Об этом стало известно журналистам The Guardian.

72-летний Абдулла аль-Сенусси обвиняется в организации взрывов, в том числе против западной авиации. Власти США планировали допросить его по делу о взрыве американского самолета над Шотландией в 1988 году, в результате которого погибли 270 человек.

По информации издания, экстрадиция экс-шефа ливийской разведки была заблокирована на этой неделе. Отмечается, что власти Ливии приняли такое решение, опасаясь общественного гнева после выдачи другого экс-сотрудника разведки — Мохаммеда Абуагелы Масуда. В ноябре его вывезли из собственного дома в Триполи, а затем передали правительственным агентам США, что впоследствии вызвало в ливийском обществе недовольство.

«Идея заключалась в том, чтобы сначала отправить в США Масуда, а затем передать им аль-Сенусси. Эти вопросы обсуждались несколько месяцев, но затем чиновники забеспокоились», — рассказал изданию осведомленный ливийский официальный источник. Другой собеседник газеты сообщил, что аль-Сенусси планировалось передать США в эти выходные.

Отмечается, что семья аль-Сенусси, а также его сторонники угрожают беспорядками в случае, если он будет передан США.

Сейчас аль-Сенусси содержится в тюрьме в Триполи. Он был признан виновным в гибели противников ливийского лидера Каддафи в 2011 году. В 1999 году суд Франции заочно осудил аль-Сенусси за его причастность к бомбардировке самолета над Нигером, в результате которой погибли 170 человек. Также он обвиняется в причастности к взрыву американского самолета над Локерби.