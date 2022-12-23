Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:02, 23 декабря 2022Россия

В России предложили способ внедрения курса военной подготовки в программы вузов

Депутат Мажуга: вузам не нужно создавать отдельный предмет для курса военной подготовки

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Программа курса военной подготовки в вузах России может быть распределена между различными смежными дисциплинами, например, физкультурой и безопасностью жизнедеятельности, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он напомнил о том, что ранее президент распорядился создать модуль по военной подготовке, то есть, по словам парламентария, вузам необязательно вводить отдельный предмет.

«Учебная программа построена таким образом, что дисциплины содержатся в курсах, и этот модуль можно распространить на разные дисциплины: например, есть предмет безопасность жизнедеятельности — туда одну часть [модуля военной подготовки], есть физкультура — туда вторую часть. Часто в университетах в рамках дополнительного образования есть оказание первой медицинской помощи, что очень важно, — туда тоже можно часть», — сказал депутат.

Этот модуль можно равномерно распределить среди других дисциплин, не вводя отдельную дисциплину.

Александр Мажугапервый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Мажуга также выразил уверенность в том, что у вузов не должно возникнуть проблем с качеством внедрения модуля в учебные программы, а для студентов нововведение проблем не создаст, так как, по его мнению, новые знания будут преподаваться в рамках уже существующих дисциплин.

Ранее в Минобрнауки сообщили о том, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки.

«Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — заявили в ведомстве.

Кирилл Садовский
Обсудить
Последние новости
Опубликована карта боевых действий на Украине на 23 декабря
Рогозин сравнил обстрел гостиницы в Донецке со взрывом на Крымском мосту
Опубликован первый трейлер ремейка «Иронии судьбы»
Рогозин назвал себя целью обстрела со стороны Украины
Актер Орландо Браун арестован по обвинению в домашнем насилии
Анонсирован срок развертывания ЗРК Patriot в Польше
МАГАТЭ разместит экспертов-наблюдателей на АЭС Украины
Еще одна сборная сделала предложение Моуринью
Российского врача-офтальмолога задержали за обман пациентов
Депортированный из России Некоглай посетил детдом в кофте с непристойной фразой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.