В России предложили способ внедрения курса военной подготовки в программы вузов
Программа курса военной подготовки в вузах России может быть распределена между различными смежными дисциплинами, например, физкультурой и безопасностью жизнедеятельности, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Он напомнил о том, что ранее президент распорядился создать модуль по военной подготовке, то есть, по словам парламентария, вузам необязательно вводить отдельный предмет.
«Учебная программа построена таким образом, что дисциплины содержатся в курсах, и этот модуль можно распространить на разные дисциплины: например, есть предмет безопасность жизнедеятельности — туда одну часть [модуля военной подготовки], есть физкультура — туда вторую часть. Часто в университетах в рамках дополнительного образования есть оказание первой медицинской помощи, что очень важно, — туда тоже можно часть», — сказал депутат.
Этот модуль можно равномерно распределить среди других дисциплин, не вводя отдельную дисциплину.
Мажуга также выразил уверенность в том, что у вузов не должно возникнуть проблем с качеством внедрения модуля в учебные программы, а для студентов нововведение проблем не создаст, так как, по его мнению, новые знания будут преподаваться в рамках уже существующих дисциплин.
Ранее в Минобрнауки сообщили о том, что в российских вузах появится курс по основам военной подготовки.
«Модуль "Основы военной подготовки" разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также [в] дополнительные профессиональные программы», — заявили в ведомстве.