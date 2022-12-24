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18:41, 24 декабря 2022Спорт

Бывшего тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал жертвой ограбления на улице

Фото: Matthew Childs / Reuters

Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал жертвой ограбления на улице. Об этом сообщает O Globo.

Инцидент произошел 23 декабря в бразильском Барре. Преступник украл у тренера цепочку. Отмечается, что злоумышленник также выразил недовольство выступлением национальной сборной на чемпионате мира-2022.

Сборная Бразилии вылетела с мундиаля в Катаре на стадии четвертьфиналов. В борьбе за выход в полуфинал команда проиграла Хорватии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что лидеру сборной Англии по футболу Рахиму Стерлингу пришлось уехать с чемпионата мира 2022 года из-за ограбления дома. Отмечалось, что вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка игрока находились дома. Преступники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов.

Дарья Коршунова
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