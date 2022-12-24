Бывшего тренера сборной Бразилии по футболу ограбили

Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал жертвой ограбления на улице

Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал жертвой ограбления на улице. Об этом сообщает O Globo.

Инцидент произошел 23 декабря в бразильском Барре. Преступник украл у тренера цепочку. Отмечается, что злоумышленник также выразил недовольство выступлением национальной сборной на чемпионате мира-2022.

Сборная Бразилии вылетела с мундиаля в Катаре на стадии четвертьфиналов. В борьбе за выход в полуфинал команда проиграла Хорватии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что лидеру сборной Англии по футболу Рахиму Стерлингу пришлось уехать с чемпионата мира 2022 года из-за ограбления дома. Отмечалось, что вооруженное нападение произошло, когда дети и девушка игрока находились дома. Преступники украли часы на сумму около 300 тысяч фунтов стерлингов.

