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22:45, 25 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский назвал количество действующих «пунктов несокрушимости» на Украине

Зеленский заявил, что на Украине открыто более 5,5 тысячи «пунктов несокрушимости»

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале назвал количество «пунктов несокрушимости», которые действую в стране в настоящее время. Он напомнил, что украинцы могут обратиться туда за помощью в случае отключения в их домах электричества, а также при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.

«Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший "пункт несокрушимости". По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов», — заявил украинский лидер.

Ранее стало известно, что в Киеве вновь начались экстренные отключения электричества. В энергохолдинге ДТЭК рассказали, что в настоящее время стабилизировать напряжение в электросетях столицы Украины невозможно.

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Марина Совина
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