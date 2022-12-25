Зеленский назвал количество действующих «пунктов несокрушимости» на Украине

Зеленский заявил, что на Украине открыто более 5,5 тысячи «пунктов несокрушимости»

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале назвал количество «пунктов несокрушимости», которые действую в стране в настоящее время. Он напомнил, что украинцы могут обратиться туда за помощью в случае отключения в их домах электричества, а также при наличии проблем с отоплением и водоснабжением.

«Еще раз поищите и запомните, где расположен ближайший "пункт несокрушимости". По всей стране открыто уже более 5,5 тысячи пунктов», — заявил украинский лидер.

Ранее стало известно, что в Киеве вновь начались экстренные отключения электричества. В энергохолдинге ДТЭК рассказали, что в настоящее время стабилизировать напряжение в электросетях столицы Украины невозможно.