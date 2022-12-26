Российского депутата задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей

В Челябинске депутата Олега Иванова задержали за неуплату налогов на 500 миллионов рублей

В Челябинске депутата гордумы Олега Иванова задержали за уклонение от уплаты налогов на сумму более 500 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время он находится в статусе подозреваемого. Следственные действия в отношении него проводят сотрудники Следственного комитета и ФСБ России.

Фирма депутата «АльфаСтрой» исполняла контракты по строительству и ремонту зданий правоохранительных структур и государственных учреждений. В 2016 году Иванов был удостоен звания «Почетный строитель Урала».

На сайте челябинской гордумы сказано, что в 2012-2014 годах депутат награждался почетными грамотами от губернаторов региона за многолетний добросовестный труд и особый вклад в государственное строительство.