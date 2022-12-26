ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ на Урале и Северном Кавказе

ФСБ России накрыла банду, с 2010 года отправлявшую россиян воевать в Сирию и на Украину

Сотрудники ФСБ и СКР пресекли деятельность группировки, в которую входили 19 сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), и задержали 11 человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Задержания проводились в Чечне, Дагестане, ХМАО и Тюменской области. Организатора и 10 участников сообщества поместили в СИЗО, еще восемь человек сейчас объявлены в международный розыск.

По данным спецслужбы, по заданию эмиссаров ИГ фигуранты отправляли боевиков из России в Сирию и на Украину для участия в деятельности ИГ и ведения боевых действий против российской армии.

Во время обысков у обвиняемых были изъяты телефоны, компьютеры, платежные инструменты, которые использовались для финансирования терроризма, а также фото и видео, подтверждающие участие членов группировки в рядах ИГ, а также «в националистических подразделениях ВСУ на Украине».

8 ноября сообщалось, что на Алтае ФСБ задержала иностранца за попытку завербовать знакомого в запрещенное ИГ.