Военкор описал обстановку в районе Марьинки в ДНР

Военкор Поддубный: российские войска вытесняют ВСУ к западной окраине Марьинки

Российские войска вытесняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) к западной окраине города Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР). Обстановку в этом районе в понедельник, 26 декабря, описал военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

По информации военкора, противник перебрасывает резервы из Курахово, однако по простреливаемым российскими силами дорогам «добраться до Марьинки удается далеко не всем».

Ранее сообщалось, что украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке — против них применили огонь зажигательными боеприпасами.

20 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о вытеснении ВСУ в частный сектор города, где военным будет сложно обороняться. Политик отметил, что эта часть населенного пункта практически разрушена, и там «зацепиться противнику не за что».