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09:07, 26 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали о мятежном настроении у ВСУ под Купянском

ВСУ на купянском направлении массово саботируют приказы из-за отсутствия вооружения

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово саботируют приказы своего командования под Купянском, не желая отправляться в наступление. О мятежном настроении в рядах украинских солдат рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, разведка зафиксировала низкий боевой дух личного состава 14-й механизированной бригады. Саботаж распоряжений начальства, как утверждает луганский офицер, приобрел в этом подразделении массовый характер.

«Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой», — заявил Марочко.

Ранее подполковник рассказал, что ВСУ под Артемовском (Бахмутом) стали маскировать подвоз боеприпасов под движение колонн гуманитарной помощи. Солдаты используют логотипы благотворительных организаций, чтобы скрыть перемещения снарядов и военного снаряжения.

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Алевтина Запольская
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