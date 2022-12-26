Стало известно о поставках оружия Украины в ЛНР под видом гуманитарной миссии

Офицер ЛНР Марочко заявил, что Киев везет оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии и с иностранными номерными знаками привозят Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко рассказал, что в Артемовске были замечены два джипа и грузовик с иностранными номерами. По его словам, в автомобилях Киев везет оружие для бойцов ВСУ под видом известной гуманитарной миссии.

«В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — подчеркнул офицер.

Ранее Марочко заявил о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран. Он отметил, что наибольшее число переговоров было зафиксировано на английском языке с разными диалектами.