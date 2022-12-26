Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:28, 26 декабря 2022Россия

Стало известно о поставках оружия Украины в ЛНР под видом гуманитарной миссии

Офицер ЛНР Марочко заявил, что Киев везет оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что гражданские автомобили с логотипами международной гуманитарной миссии и с иностранными номерными знаками привозят Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, боеприпасы, средства связи и разведки в Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко рассказал, что в Артемовске были замечены два джипа и грузовик с иностранными номерами. По его словам, в автомобилях Киев везет оружие для бойцов ВСУ под видом известной гуманитарной миссии.

«В джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы. Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами», — подчеркнул офицер.

Ранее Марочко заявил о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран. Он отметил, что наибольшее число переговоров было зафиксировано на английском языке с разными диалектами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о гибели трех военных на аэродроме в Энгельсе
Казахстан отказался помогать России обходить санкции
Москве предрекли снижение цен на жилье
Двое туристов попали под сход лавины в Бурятии
В Китае наметили углубление отношений с Россией
Главу российского общества охотников заподозрили в незаконном убийстве лосей
На Дальнем Востоке начались проблемы с приемом жидких опасных грузов
Секс-эксперт назвала методы испытать новые эмоции в постели
Стало известно о поставках оружия Украины в ЛНР под видом гуманитарной миссии
Военный аналитик назвал «чудо-оружие» российских военных против ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.