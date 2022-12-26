В ЛНР заявили о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран

Офицер в ЛНР Марочко заявил о присутствии в рядах ВСУ наемников из более чем 30 стран

Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), анализируя данные радиоперехвата в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР, выяснила, что в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют наемники из более чем 30 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, наибольшее число переговоров выявлено на английском языке с различными диалектами. Также есть немецкая, французская, итальянская и польская речь.

«За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ», — отметил Марочко.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал о проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава. По мнению военкора, наемники не оказывают значительного влияния на эффективность ВСУ.