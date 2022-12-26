Из квартиры убившей троих детей «из-за бесов» россиянки слышали громкую молитву

Соседи убившей детей «из-за бесов» жительницы Екатеринбурга: из квартиры слышалась молитва

Соседи жительницы Екатеринбурга, которая убила троих детей из-за того, что в них якобы вселились бесы, в минувшие выходные слышали громкую молитву, доносящуюся из квартиры россиянки. Об этом сообщает KP.RU.

По словам соседей, в поведении семьи наблюдались некоторые странности. Так, в прошедшие выходные из квартиры слышалась громкая молитва.

«Меня это удивило. Посреди дня молитвы всей семьей читали. Я пришел домой уставший и лег спать. Их молитвы меня не напрягали. Но это было странно», — рассказал сосед, который проживает на одном этаже с женщиной.

Об убийстве двух мальчиков 15 и 10 лет, а также пятимесячной девочки собственной матерью стало известно 26 декабря. По предварительной информации, их задушила мать при помощи провода. Незадолго до этого она отправила родным сообщение, в котором заявила, что в детей якобы вселились бесы.