Перепутавший посадочную полосу и автомагистраль пилот взлетел в последний момент

Американский пилот ночью принял автомагистраль за аэропорт и смог снова набрать высоту

Американский пилот при заходе на посадку случайно принял автомагистраль за взлетно-посадочную полосу, однако сумел выровнять самолет и набрать высоту в последний момент. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 9 января 2022 года, но известно о нем стало только сейчас. 72-летний пилот, имеющий 233 часа налета, ночью собирался посадить легкий самолет Reims Cessna F172M в аэропорту Ньюкасла. Согласно отчету о расследовании происшествия, мужчина перепутал взлетно-посадочную полосу авиагавани с автомагистралью A1 из-за схожести дорожного освещения.

Пилот снизился до 300 футов (90 метров), когда осознал свою ошибку. Понимая, что он летит на небольшой высоте, американец все же смог выровнять самолет и снова подняться в воздух. Вернуться к аэродрому и благополучно приземлиться ему помогла служба управления воздушным движением Ньюкасла.

Ранее в декабре российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. После приземления члена экипажа с высокой температурой увезли в инфекционную больницу, где мужчину поместили на карантин.