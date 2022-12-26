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20:25, 26 декабря 2022Путешествия

Перепутавший посадочную полосу и автомагистраль пилот взлетел в последний момент

Американский пилот ночью принял автомагистраль за аэропорт и смог снова набрать высоту

Фото: Fyodor Borisov / Globallookpress.com

Американский пилот при заходе на посадку случайно принял автомагистраль за взлетно-посадочную полосу, однако сумел выровнять самолет и набрать высоту в последний момент. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел 9 января 2022 года, но известно о нем стало только сейчас. 72-летний пилот, имеющий 233 часа налета, ночью собирался посадить легкий самолет Reims Cessna F172M в аэропорту Ньюкасла. Согласно отчету о расследовании происшествия, мужчина перепутал взлетно-посадочную полосу авиагавани с автомагистралью A1 из-за схожести дорожного освещения.

Пилот снизился до 300 футов (90 метров), когда осознал свою ошибку. Понимая, что он летит на небольшой высоте, американец все же смог выровнять самолет и снова подняться в воздух. Вернуться к аэродрому и благополучно приземлиться ему помогла служба управления воздушным движением Ньюкасла.

Ранее в декабре российский самолет, вылетевший в Санкт-Петербург из Махачкалы, вернулся в аэропорт вылета из-за потерявшего сознание пилота. После приземления члена экипажа с высокой температурой увезли в инфекционную больницу, где мужчину поместили на карантин.

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Дарья Рыбак
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