Новогодние каникулы в России в 2023 году продлятся девять дней

Россиянам напомнили о продолжительности новогодних каникул — согласно производственному календарю, утвержденному постановлением правительства, в 2023 году они продлятся девять дней.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая», — сказано в документе.

Таким образом, новогодние праздники начнутся 31 декабря и продлятся до 8 января.

Ранее россиян предупредили о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь. За курение и распитие алкогольных напитков в общественных местах грозит штраф в 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно. Кроме того, нельзя запускать фейерверки из окон и балконов квартир, а также во дворах многоэтажек без согласования с управляющей компанией.