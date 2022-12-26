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18:11, 26 декабря 2022Моя страна

На Кавказе восстановят высокогорную гостиницу СССР

На Эльбрусе восстановят сгоревшую высокогорную гостиницу «Приют 11»

Фото: Jaan Künnap / Wikipedia

Самая высокогорная гостиница СССР «Приют 11», расположенная на Эльбрусе на высоте 4200 метров, будет восстановлена к 2024-2025 годам. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

По словам руководителя главка Михаила Надеждина, в МЧС России активно прорабатывается вопрос по восстановлению сгоревшей гостиницы и созданию в комплексе спасательной базы Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО).

«Есть несколько путей решения, в том числе построить для МЧС или отдельно стоящее здание, или встроенное в здание "Приюта одиннадцати", где можно будет держать и технику, и спасателей, готовых выйти на помощь в большем количестве и в любое время», — рассказал о планах Надеждин.

Уточнялось, что работы будут завершены в 2024-2025 годах. «Приют 11» был построен в 1939 году и считался самой высокогорной гостиницей в СССР. В 1998 году комплекс сгорел.

Ранее в декабре сообщалось, что на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарской Республике начали принимать банковскую карту «Мир», выпущенную любым российским банком, в качестве многодневного ски-пасса — для этого тарифы на подъемы необходимо предварительно записать на карту.

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Дарья Рыбак
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