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13:48, 26 декабря 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении ремонтного пункта ВСУ с системами HIMARS в ДНР

Российские войска уничтожили пункт ремонта ВСУ с системами HIMARS в Краматорске в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска уничтожили возле города Краматорска Донецкой народной республики (ДНР) пункт ремонта Вооруженных сил Украины (ВСУ), на котором располагались две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенные в США. Об этом в понедельник, 26 декабря, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в пункте ремонта также находились две самоходные гаубицы «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и три единицы специальной автомобильной техники. Были ли уничтожены РСЗО HIMARS и другая техника, военное ведомство не уточнило.

Конашенков также сообщил, что в ДНР и Запорожской области были уничтожены две боевые машины систем «Град» ВСУ. Кроме того, в районе Георгиевки был нанесен удар по артиллерийской системе М777 американского производства, из которой обстреливались жилые кварталы Донецка.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 7765 единиц военной автомобильной спецтехники, 3719 орудий полевой артиллерии и минометов, 944 боевые машины РСЗО, 7249 бронемашин, 399 зенитных ракетных комплексов, 2731 беспилотник, 352 самолета и 192 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство сообщало, что Воздушно-космические силы России уничтожили цеха завода по изготовлению ракетных двигателей в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода «Коммунар» в городе Харьков, где производились реактивные снаряды к системам залпового огня.

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Константин Лысяков
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