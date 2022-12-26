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18:36, 26 декабря 2022Россия

20-летний призывник ранил себя на глазах у матери в российском военкомате

В Республике Коми 20-летний призывник ранил себя на глазах у матери в военкомате

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Сыктывкаре 20-летний призывник ранил себя в местном военкомате прямо на глазах у матери и сотрудников комиссариата. Об этом сообщает портал «Про Город» со ссылкой на очевидцев.

Как стало известно изданию, днем в понедельник, 26 декабря, россиянин пришел с матерью в военкомат на улице Кирова в рамках участия в осеннем призыве. В какой-то момент мужчина нанес себе ранение. По словам очевидцев, призывник потерял много крови.

В Минздраве Республики Коми подтвердили информацию о происшествии, пишет портал. Согласно данным ведомства, пострадавшего доставили в республиканскую психиатрическую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Ранее призывник выпрыгнул из окна военкомата в башкирском Стерлитамаке, его нашли лежащим около здания. Предварительно, россиянин получил травму ноги. Мотивы мужчины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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Константин Лысяков
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