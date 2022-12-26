В Китае наметили углубление отношений с Россией

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай будет углублять отношения с Россией в 2023 году

Китай будет укреплять и углублять стратегическое партнерство с Россией в 2023 году несмотря на давление со стороны Запада во главе с США. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, сообщает Global News.

По его словам, позиция Китая по многим вопросам, включая конфликт на Украине, останется беспристрастной. Министр обвинил Вашингтон в ухудшении отношений с Пекином и выступил против международного давления с помощью торговли, технологий, и обвинений в нарушении прав человека.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения выдержали испытание международными перипетиями и трудностями. Об этом он сообщил на встрече с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов укреплять взаимодействие Пекина и Москвы «ради более справедливого глобального управления» имеющимися ресурсами и решения мировых проблем.