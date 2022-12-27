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11:45, 27 декабря 2022Моя страна

В Ингушетии появится первое колесо обозрения

Первое в Ингушетии колесо обозрения установят в 2023 году в Назрани

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В Ингушетии в 2023 году появится первое в республике колесо обозрения. Его установят в одном из парков Назрани — крупнейшего города в регионе. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Мэр Назрани Урусхан Евлоев в ходе встрече с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым сообщил, что в настоящее время подготовлены заявка и бизнес-план о включении проекта строительства первого в регионе колеса обозрения в перечень инвестиционных проектов в Минэкономразвития России. Он уточнил, что общий объем инвестиций составит 108 миллионов рублей. Колесо планируют установить в парке имени Карцхала Мальсагова.

Кроме того, в следующем году в Назрани запланировано благоустройство четырех общественных территорий.

Также в правительстве Ингушетии сообщили, что в текущем году строится 12 зон отдыха и сервиса вдоль туристических маршрутов, уже реализовано шесть проектов. В данный момент ведутся масштабные работы по реставрации и консервации нескольких башенных комплексов — Эгикал и Ний.

Ранее в Южно-Сахалинске открыли самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. Высота нового колеса составляет 54 метра, объект включает 18 шестиместных кабинок, приспособленных к любым погодным условиям.

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Алина Гончарова
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