Покинувших зону СВО задержали с оружием в Подмосковье

Mash сообщил о задержании в Подольске восьмерых призванных, покинувших зону СВО с оружием

Восемь призванных с оружием были задержаны в подмосковном Подольске. Они самовольно покинули зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительным данным, мобилизованным удалось добраться до Подмосковья, где они сдались сотрудникам полиции.

Изначально резервисты планировали добраться до дома — Калининградской области, откуда все и были призваны. Они покинули расположение части и двинулись на попутках. Их задержали в камуфляже и с оружием.

Сейчас, по сведениям Mash, сбежавшие мобилизованные находятся в военной прокуратуре.

В свою очередь Telegram-канал Shot выяснил, что резервисты сдали подмосковным полицейским три АК-74 и четыре пулемета Калашникова. Часть, из которой они сбежали, находилась под Луганском.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке призывник выпрыгнул из окна военкомата, он получил травму ноги. Правоохранители уже начали выяснять обстоятельства произошедшего, а также мотивы мужчины.