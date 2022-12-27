Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде

Гидрометцентр: в Москве на неделе по прогнозам выпадет большое количество снега

В Москве на неделе прогнозируется выпадение большого количества снега. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, снегопад усилится во вторник и продлится более суток. По расчетам, высота сугробов к новогодней ночи повысится на пять-восемь сантиметров.

Ранее Вильфанд сообщил «Ленте.ру», что 30, 31 и 1 числа в столичном регионе ожидается однородный режим погоды. Если 30-го еще ночные температуры преимущественно отрицательные: 0 — минус 5, а днем от минус 3 до плюс 2 градусов, небольшие осадки, — то 31-го и 1-го ночью и днем минус 3 — плюс 1 градус и небольшие осадки.