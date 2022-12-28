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13:06, 28 декабря 2022Экономика

Турции хватит запасов черноморских месторождений газа более чем на 30 лет

Yeni Safak: месторождения в Черном море обеспечат Турцию газом на 33 года

Фото: Osman Orsal / Reuters

Запасы газовых месторождений в Черном море обеспечат домохозяйства в Турции топливом на несколько десятков лет. Об этом сообщает газета Yeni Safak.

В общей сложности запасы месторождений в территориальных водах страны достигли более чем 700 миллиардов кубометров, их стоимость оценивается в один триллион долларов, как отмечал ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Этих объемов государству хватит на 33 года.

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Сейчас работы на месторождениях продолжаются, правительство планирует подключить черноморский газ к национальной энергетической сети в конце марта. Об этом также ранее говорил глава государства, однако конкретный месяц Эрдоган не указывал. В последующие годы производство газа в стране достигнет пика, считают в издании.

В начале текущей недели стало известно, что турецкое судно обнаружило новое месторождение с 58 миллиардами кубометров запасов природного газа. В октябре сообщалось, что страна запланировала пробурить 100 скважин на суше и выполнить определенные работы в море.

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Мария Грушко
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