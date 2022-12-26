Стали известны запасы нового месторождения газа в Турции

Эрдоган: запасы нового месторождения газа в Черном море оцениваются в 58 млрд кубометров

В Черном море обнаружено новое месторождение газа, его запасы оцениваются почти в 60 миллиардов кубометров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

«Наше буровое судно "Фатих" обнаружило 58 миллиардов кубометров запасов природного газа на глубине 3,23 тысячи метра под водой», — сказал он. В общей сложности запасы месторождений газа в территориальных водах страны достигли 710 миллиардов кубометров. Их стоимость оценивается примерно в один триллион долларов.

О том, что турецкие власти собрались провести геологоразведочные работы для разведки нефтяных и газовых месторождений в 2023 году, стало известно в октябре. Страна запланировала пробурить 100 скважин на суше и выполнить определенные работы в море. До этого также сообщалось, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.

В июне президент Турции объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря для доставки топлива с месторождения. Тогда он отмечал, что по прогнозам, на пик добычи Сакарья сможет выйти к 2026 году.